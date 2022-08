Batalha do Conhecimento engloba 1.544 escolas da rede municipal - Rafael Catarcione / Prefeitura do Rio

Batalha do Conhecimento engloba 1.544 escolas da rede municipalRafael Catarcione / Prefeitura do Rio

Publicado 11/08/2022 14:02 | Atualizado 11/08/2022 16:26

Rio - Para celebrar os 200 anos da Independência do Brasil, a Secretaria Municipal de Educação do Rio vai promover a Batalha do Conhecimento, competição que reunirá alunos das 1.544 escolas da rede de ensino da capital. As inscrições estarão abertas até esta sexta-feira (12). O objetivo das atividades é construir o aprendizado de maneira dinâmica e coletiva.

A disputa será dividida em categorias, da educação infantil à educação de jovens e adultos, e cada grupo participará de uma atividade específica. Alunos de educação infantil e 1⁰ e 2º anos do ensino fundamental vão fazer painéis, coletivamente. Do 3º ao 5º ano, produzirão um quiz, na modalidade individual. Matriculados do 6º ao 9º ano, no 6º ano Carioca e nos projetos Travessia e Carioca I e II, terão que criar um slam de poesia ou uma fábrica de memes. O desafio para turmas da educação de jovens e adultos será a produção de fotografias e cards históricos.

Na programação ainda consta jogos, produção de poesias, narrativas autobiográficas e apresentações de música, teatro e dança. O auge do projeto será no Festival Escolar da Independência, em setembro. Na ocasião haverá a etapa municipal do Projeto Rio Capital da Independência. Os melhores trabalhos serão premiados com kits multimídia, notebooks, troféus e medalhas.

Em outubro será lançado o livro Narrativas Cariocas do Bicentenário da Independência do Brasil, uma coletânea do material produzido durante o projeto.