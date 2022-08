Fachada do Presídio de Benfica, onde estão os presos na Operação Sol Poente - Vanessa Ataliba/Agência O Dia/ Arquivo

Publicado 11/08/2022 16:22 | Atualizado 11/08/2022 16:24

Rio - A mulher que deu um golpe milionário na mãe e outras três pessoas, entre elas duas falsas videntes, serão transferidas, nesta quinta-feira (11), para o presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio. Antes de ingressarem no sistema penitenciário, os presos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio. A filha da idosaforam presos na quarta-feira (10), durante a Operação Sol Poente , da Polícia Civil, e passaram a noite na Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, em Copacabana, na Zona Sul.