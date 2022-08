Publicado 11/08/2022 15:35 | Atualizado 11/08/2022 16:58

Rio - Yan Luiz Sabino Siqueira, irmão de MC Maneirinho e conhecido nas redes sociais como 'Real Puto', foi solto na manhã de hoje (11) após ter sido preso por tráfico de drogas na semana passada.

Segundo Paulo Lucas Joiozo, advogado de Yan, o jovem respondia em liberdade quando o cartório emitiu uma certidão incorreta. Dessa forma, o acontecimento fez com que a juíza expedisse o mandado de prisão. "Então impetramos um habeas corpus no plantão judiciário. A juíza, ao ficar sabendo do nosso pedido, determinou que o cartório reavaliasse o caso e foi quando observaram que de fato não havia intempestividade, sendo portanto ilegal a prisão", contou o advogado.



Joiozo assumiu o caso na semana passada, após Yan Luiz ter sido apreendido, e alega ter encontrado uma sucessão de erros depois de estudar o processo. "Os policiais entraram na casa dele sem uma ordem judicial, ninguém que morava na residência autorizou a entrada deles. Yan foi condenado em primeira instância com base apenas nos relatos dos policiais", acrescenta.

Por meio de posts nas mídias sociais, o cantor divulgou a liberação de seu irmão, onde agradeceu e comentou sobre justiça e liberdade.





Yan Luiz foi detido por policiais do Programa Recreio Presente, na tarde do dia 2 de agosto, e foi levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca). Ele foi condenado por tráfico de drogas pelo juízo da 2ª vara Criminal de Niterói, de acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). O mandado de prisão foi expedido em junho deste ano.



Após o acontecimento, MC Maneirinho publicou uma carta aberta em suas mídias sociais na qual negou qualquer envolvimento do irmão com o tráfico e declarou que os depoimentos contidos no caso eram contraditórios. Ele finalizou enfatizando que Yan também é artista e que foi preso por um crime que jamais cometeu. A publicação gerou pronunciamentos de outros artistas, que se solidarizaram com a situação.