Fragata INS Tarkash - Divulgação

Publicado 11/08/2022 16:14

Rio - Para comemorar o 75º aniversário da Independência da Índia, em 15 de agosto de 2022, e o Bicentenário da Independência do Brasil, em setembro, a Embaixada da Índia e o Consulado Geral Honorário da Índia no Rio de Janeiro estão promovendo uma série de eventos gratuitos na Praça Mauá.Um deles é a visita guiada à fragata INS Tarkash, navio de guerra da Marinha Indiana, que chega no Rio dia 13 e será aberto ao público até o dia 16 de agosto. A visita do INS Tarkash é a primeira de um navio da Marinha Indiana ao Brasil em quase duas décadas e segundo a instituição, será uma forma de “fortalecer a cooperação internacional com países amigos”.A INS Tarkash é uma das fragatas de linha de frente mais potentes daquele país, equipada com uma gama versátil de armas e sensores. O navio faz parte da Frota Ocidental da Marinha Indiana e está sob o Comando Operacional do “Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command”, com sede em Mumbai. A chegada da fragata está prevista para as 8h do sábado.A Semana da Índia no Rio ainda prevê Aulão de Yoga, apresentação da banda naval e um encontro online sobre tecnologia.Para participar da visita a bordo do INS Tarkash, nos dias 13 e 14 de agosto, os visitantes devem se registrar gratuitamente utilizando o link https://bit.ly/3QHl8Jf