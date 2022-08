Homem promove noite de terror na Zona Oeste - Divulgação

Publicado 11/08/2022 16:35

Rio - O bairro de Jardim Sulacap, na Zona Oeste do Rio, viveu uma madrugada de terror, com uma onda de assaltos na última terça-feira (09). Uma família teve sua casa invadida na Rua Vila Velha, quando um homem entrou pela janela do banheiro da residência. Câmeras de segurança gravaram o momento em que o suspeito pula o portão. A casa invadida foi do casal Leonardo Guimarães, técnico de planejamento de 38 anos e Lorenna Rodrigues, 31 anos. Lorenna, técnica de enfermagem, relatou que a ação aconteceu enquanto eles estavam dormindo.

"A janela do banheiro estava aberta. Não sei qual foi a ordem, mas acredito que primeiro ele foi no quarto das minhas filhas e depois seguiu para o meu. Enquanto estávamos dormindo, o bandido furtou celulares, carteira, algumas jóias e minha bolsa", contou a mulher.

O casal fez o registro de ocorrência na 33ª DP (Sulacap) e informou quais locais os cartões de crédito foram usados, mas ainda não tiveram seus bens recuperados.

Na mesma madrugada, outra família foi surpreendida pelo mesmo homem. Dessa vez, o crime aconteceu na Rua Inhacorá, também localizada no bairro de Sulacap. Cristina de Oliveira, de 57 anos, moradora da rua há pelo menos nove meses, conta que o assaltante entrou pela garagem "Acordamos e as portas dos carros estavam abertas. Tínhamos certeza que havíamos fechado pois naquela noite tinha chovido. Não tinha muita coisa nos carros, mas a carteira do meu marido com todos os documentos foi levada".

Segundo ela, a família optou por se mudar para a região por considerar o bairro seguro. "Temos esse terreno há mais de vinte anos. Há nove meses construímos a casa por considerar Sulacap um bairro tranquilo. Antes morávamos em local que ouvíamos tiroteio, então resolvemos nos mudar para cá, um lugar menos movimentado para nos sentir seguros".

Sulacap foi o projeto-piloto do o programa Bairro Seguro em novembro de 2021. De acordo com a página Sulacap News, o policiamento na região foi reforçado pela Polícia Militar. A investigação está em andamento na 33ª DP.