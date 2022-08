Mulher é presa acusada de matar filha de dois meses - Divulgação

Mulher é presa acusada de matar filha de dois meses Divulgação

Publicado 12/08/2022 11:21

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prendeu, na quinta-feira, 11, uma mulher acusada pela morte de sua filha de apenas dois meses de idade. Renata Santos da Conceição irá responder por homicídio. A bebê faleceu no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio, por consequência de lesões cerebrais e fratura no braço esquerdo. Além das lesões, também foi constatada também uma calcificação óssea na costela (Síndrome de Criança Espancada).