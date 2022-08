Policiais da 75ª DP (Rio do Ouro) prendem homens suspeitos apropriação indébita e crime ambiental - Divulgação

Policiais da 75ª DP (Rio do Ouro) prendem homens suspeitos apropriação indébita e crime ambiental Divulgação

Publicado 12/08/2022 13:51

Rio - Policiais da 75ª DP (Rio do Ouro) prenderam, na quinta-feira (11), dois homens pelos crimes de apropriação indébita, poluição e crime ambiental na comunidade Nova Grécia, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.



Os agentes chegaram ao local e cumpriram um mandado de prisão contra um advogado pelo crime de apropriação indébita. Segundo as investigações, em 2014, ele se apropriou de R$ 23 mil de uma de suas clientes ao efetuar o saque de uma conta judicial sem autorização da vítima.

Ainda na mesma região, após cruzamento de dados do setor de inteligência da delegacia, os agentes localizaram uma fábrica clandestina de anodização de alumínio. A equipe constatou que o lixo químico produzido no local (alumínio em pó e solução de bateria) estava sendo descartado na rede pluvial. Além disso, os policiais verificaram que a empresa não era legalmente registrada e não havia qualquer documentação ambiental. O responsável pela fábrica foi preso em flagrante.



Os presos foram levados para a 75ª DP (Rio do Ouro) e estão à disposição da Justiça