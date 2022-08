A ilha de Paquetá amanheceu com problemas no abastecimento de água - Fábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 12/08/2022 15:39

Rio - Uma adutora subaquática que abastece a ilha de Paquetá se rompeu, na manhã desta sexta-feira (12), afetando o fornecimento de água na ilha e causando transtornos aos mais de 3 mil habitantes da região. A informação é da concessionária Águas do Rio.



A empresa informou ter disponibilizado uma balsa com 450 mil litros de água para manter a ilha abastecida, enquanto mergulhadores realizam os reparos para interromper o vazamento. Segundo o censo realizado em outubro de 2021, a ilha conta com 3.612 habitantes.



Moradora da Rua Regente Príncipe, a empresária Marcela Matos, 40 anos, disse estar sem água há dois dias e relata que sua casa faz parte do mesmo ramal de abastecimento do Hospital Municipal Manel Arthur Villaboim. "Já havia percebido falta de água desde anteontem, mas somente hoje a equipe apareceu para dar uma satisfação para os moradores", disse.



O DIA entrou em contato com a unidade, que informou dispor de três cisternas, sendo duas com nível completo. Segundo a direção, funcionários da concessionária já estiveram no local e estão acompanhando de perto a situação do hospital.