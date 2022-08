Diana Rosa Aparecida Stanesco Vuletic e Slavko Vuletic estão foragidos - Divulgação/Portal dos Procurados

Publicado 13/08/2022 07:49 | Atualizado 13/08/2022 08:42

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, neste sábado (13), um cartaz que pede informações para ajudar a Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI) a localizar e prender uma falsa vidente e seu pai. Diana Rosa Aparecida Stanesco Vuletic e Slavko Vuletic estão foragidos e são acusados de envolvimento em um golpe contra uma idosa, de 82 anos, que causou um prejuízo de aproximadamente R$ 725 milhões à vítima. Uma operação na última quarta-feira (10) prendeu outras quatro pessoas que participaram do crime, entre elas, a filha da idosa. Ela é acusada por armar o golpe milionário, além de praticar violência contra a própria mãe. A presa chegou a colocar uma faca no pescoço da mãe diversas vezes, segundo o depoimento da idosa à Polícia Civil.A vítima é viúva de um colecionador de arte. O grupo roubou da vítima 16 obras de arte de pintores renomados, que faziam parte do acervo que ela herdou há sete anos após a morte do marido. O prejuízo à idosa também inclui pagamentos de R$ 5 milhões após ser enganada; outros R$ 4 milhões feitos sob suposta coação e ameaça e R$ 6 milhões em joias.Diana Rosa tem passagens pela polícia pelos crimes de extorsão e estelionato, calúnia, falsidade ideológica e injúria por preconceito. Ela chegou a ser presa no mês de abril, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, por agentes da 13ª DP (Ipanema), pelo crime de estelionato contra uma mulher desempregada. Entretanto, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) concedeu liberdade provisória à foragida durante audiência de custódia, no dia seguinte à sua prisão, que foi convertida em medidas cautelares.De acordo com o Portal dos Procurados, Diana tem tatuagens na altura da mão direita e esquerda. Já Slavko Vuletic, que também é pai de Rosa Stanesco, uma das presas na operação, recebeu transferências feitas entre os dias 22 de janeiro e 5 de fevereiro de 2020. O dinheiro, segundo a investigação, era supostamente para pagar trabalhos espirituais para a "falsa cura" da filha da vítima. O valor transferido chegou a mais de R$ 5 milhões.Contra pai e filha, foram expedidos mandados de prisão pelos crimes de extorsão, estelionato e cárcere privado. O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.