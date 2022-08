O homem estava mexendo em uma moto na calçada quando o cão se aproximou do suspeito abanando o rabo - Reprodução/PCERJ

Publicado 13/08/2022 12:04 | Atualizado 13/08/2022 12:07

Rio - Moradores da Rua Francisco Leal, no bairro de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, devem ser ouvidos na 34ª DP (Bangu), a partir da próxima semana, sobre a morte de um cachorro, baleado por um homem, na manhã desta sexta-feira (12). As imagens do crime foram flagradas por câmeras de segurança da região e o caso é investigado pela distrital.De acordo com o delegado Bruno Gilabert, titular da 34ª DP, o animal era alimentado pelos moradores da rua mas, aparentemente, não tinha um tutor. O principal suspeito do crime é um segurança que atua na região, mas a identidade do homem ainda não foi confirmada. Testemunhas contaram à Polícia Civil que o atirador não teria porte de arma, mas a informação ainda não foi confirmada.De acordo com as imagens registradas, o suspeito aparece mexendo em uma motocicleta estacionada na calçada da rua e o cachorro se aproxima, abanando o rabo. Em seguida, o homem tenta afastá-lo fazendo gestos com a mão e o assusta. Depois, o animal avança na direção do homem que recua, saca a arma e atira. Outro cão que se aproximava fugiu no momento em que ouviu o disparo.O atirador fugiu a pé, abandonando o veículo. Caso seja preso e condenado, a pena prevista para prática de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais de estimação tem pena prevista de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa.