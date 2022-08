O homem estava mexendo em uma moto na calçada quando o cão se aproximou do suspeito abanando o rabo - Reprodução/PCERJ

Publicado 12/08/2022 14:47 | Atualizado 12/08/2022 15:10

Rio- Um homem matou um cachorro a tiro em uma rua de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (12). As imagens do crime foram flagradas por câmeras de segurança da região e o caso foi registrado na 34ª DP (Bangu).

As imagens mostram o suspeito mexendo em uma moto estacionada na calçada da Rua Francisco Leal enquanto o animal se aproxima, abanando o rabo. Em seguida, o homem tenta espantar o animal fazendo gestos com as mãos e o assusta. Depois, o cão avança na direção do homem que recua, saca a arma e atira.

No momento da ação, um outro cão de rua estava se aproximando, mas fugiu depois de ouvir os disparos. Após matar o animal, o suspeito fugiu a pé.

De acordo com o delegado da 34ª DP, Bruno Gilaberte, o suspeito é um segurança da região. "Até o momento sabemos que o autor é um segurança que atirou no cão de rua e fugiu do local abandonado uma motocicleta. Ainda estamos tentando confirmar a identidade dele", disse.

Segundo relatos prestados na delegacia, o autor não teria porte de arma. A Polícia Civil, no entanto, ainda não confirmou essa informação. Diligências estão em andamento para tentar identificar o autor do crime.

A prática prática de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação dos animais de estimação gera pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa.