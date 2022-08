Após atacarem policiais militares do 12º BPM (Niterói), dois homens ficam feridos e um é preso - Reprodução

Após atacarem policiais militares do 12º BPM (Niterói), dois homens ficam feridos e um é presoReprodução

Publicado 13/08/2022 11:18 | Atualizado 13/08/2022 11:34

Rio- Dois criminosos ficaram feridos e um foi preso, na manhã deste sábado (13), após atacarem a tiros policiais militares do 12º BPM (Niterói) que patrulhavam a Comunidade do São Sabão, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Os feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Estadual Azevedo Lima, na mesma região. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

De acordo com a Polícia Militar, uma pistola e material entorpecente foram apreendidos. A ocorrência está em andamento.