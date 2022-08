Operação da 38ª DP (Brás de Pina) prende quatro homens acusados de roubar veículos e celulares - Divulgação

Operação da 38ª DP (Brás de Pina) prende quatro homens acusados de roubar veículos e celularesDivulgação

C

Publicado 12/08/2022 15:16 | Atualizado 12/08/2022 16:16

Rio - Uma operação da 38ª DP (Brás de Pina), realizada nesta sexta-feira (12), prendeu quatro homens suspeitos de roubo de carros e aparelhos de telefone celular em bairros da Zona Norte do Rio. Hiago Abreu Nunes, Paulo Francisco da Silva, Adeson Santos de Menezes e Pedro Felipe Menezes da Cruz foram presos na casa de parentes e amigos.

Uma operação da 38ª DP (Brás de Pina) prende quatro homens acusados de roubarem carros e celulares em bairros da Zona Norte do Rio. Eles estavam escondidos na casa de amigos e parentes. #ODia



Créditos: Divulgação pic.twitter.com/Y0TxhbwG77 — Jornal O Dia (@jornalodia) August 12, 2022

De acordo com as investigações, coordenadas pelo delegado titular Mauro César, os criminosos praticaram diferentes roubos com arma de fogo em Brás de Pina, Irajá, Pavuna, Jardim América, Cordovil, entre outros bairros da Zona Norte.Ainda segundo a polícia, Hiago e Andeson foram condenados por terem roubado dois veículos em diferentes ocasiões, e Paulo por ter roubado um celular e pertences da vítima. Os três estavam armados e tiveram ajuda de outros comparsas.Pedro Felipe teve prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele é acusado de roubar à mão armada um veículo em maio, na companhia de outro cúmplice.