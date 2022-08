Diretor Fernando Badia foi anunciado como o novo presidente da CPTrans - Reprodução / Redes sociais

Publicado 12/08/2022 15:56

Rio - A Prefeitura de Petrópolis anunciou, por meio de uma nota divulgada nesta sexta-feira (12), que o diretor técnico-operacional Fernando Badia vai assumir a presidência da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans). Ele já ocupou a presidência da companhia entre 2015 e 2016, no primeiro mandato do prefeito Rubens Bomtempo.

Nesta manhã, o prefeito convocou o Conselho Administrativo da CPTrans, que decidiu pelo afastamento de Jamil Miguel Sabrá Neto, investigado por um suposto esquema de corrupção na companhia . A Polícia Civil e o Ministério Público cumpriram 13 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao antigo presidente.

A investigação apura uma possível dispensa irregular de licitação e desvio de recurso público por meio de favorecimento de empresa prestadora de serviços de terceirização de mão de obra. O esquema criminoso teria ocasionado mais de meio milhão de reais de prejuízo ao erário, que consiste na perda financeira de recursos que seriam utilizados em benefício da coletividade.

Dessa maneira, Jamil Sabrá é acusado de se aproveitar do estado de calamidade vivenciado pelo Município de Petrópolis em decorrências das fortes chuvas em fevereiro deste ano. Ele teria contratado, por meio de dispensa irregular de licitação, uma empresa para prestar serviço de mão de obra por valor que representa mais do que o dobro do que vinha sendo praticado pela antiga prestadora.

Confira a nota da Prefeitura de Petrópolis na íntegra:

Com o objetivo de garantir transparência ao processo de apuração deflagrado pela Polícia Civil nesta sexta-feira (12), o prefeito Rubens Bomtempo convocou o Conselho de Administração da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), que decidiu pelo afastamento do diretor-presidente e demais pessoas citadas.



A Prefeitura é a maior interessada em apurar os fatos e abriu processo para apurar o caso imediatamente após deflagrada a operação.



A presidência da CPTrans será ocupada pelo atual diretor técnico-operacional da Companhia, Fernando Badia - que já ocupou o cargo de presidente no último mandato do prefeito Rubens Bomtempo, entre 2015 e 2016.