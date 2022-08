Sargento Nelcir de Paula Jacobino era lotado no 41º BPM e estava na corporação desde 1999 - Divulgação/Portal dos Procurados

Publicado 15/08/2022 06:27 | Atualizado 15/08/2022 07:14





De acordo com a Polícia Militar, o policial foi ferido após um ataque de criminosos, quando a equipe tentava abordar um veículo na Rua Guiraréia. O Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 41º BPM (Irajá) realizava um patrulhamento pela Estrada do Colégio, quando suspeitou de ocupantes de um carro modelo Chevrolet Tracker na cor branca. Na tentativa de abordagem, os homens atiraram contra os policiais e fugiram. Houve perseguição e na troca de tiros, o militar foi atingido. Rio - O Portal dos Procurados divulgou um cartaz, nesta segnda-feira (15), que pede informações para ajudar o Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) a identificar e prender os envolvidos na morte do sargento Nelcir de Paula Jacobino, de 53. O policial militar foi morto com um tiro na cabeça durante um confronto em Irajá, na Zona Norte, neste domingo (14).De acordo com a Polícia Militar, o policial foi ferido após um ataque de criminosos, quando a equipe tentava abordar um veículo na Rua Guiraréia. O Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 41º BPM (Irajá) realizava um patrulhamento pela Estrada do Colégio, quando suspeitou de ocupantes de um carro modelo Chevrolet Tracker na cor branca. Na tentativa de abordagem, os homens atiraram contra os policiais e fugiram. Houve perseguição e na troca de tiros, o militar foi atingido.

O PM chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu. Nelcir de Paula era lotado no 41º BPM e estava na Polícia Militar desde 1999. O sargento deixa esposa e dois filhos. O corpo da vítima será sepultado hoje no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. O velório começa às 12h e o enterro está previsto para às 15h15.

O caso é investigado pela DHC. Agentes buscam câmeras de segurança e testemunhas que possam ajudar na identificação dos criminosos que atacaram a viatura onde ele estava. Com a morte do policial, sobe para 36 o número de agentes de segurança, mortos em 2022, no Rio de Janeiro, sendo 23 da Polícia Militar; cinco da Polícia Civil; quatro da Marinha do Brasil; um da Aeronáutica; um policial penal; um agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) e um guarda municipal.



O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.