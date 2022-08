Arma e celulares foram apreendidos com suspeito - Foto: Twitter PM

Arma e celulares foram apreendidos com suspeitoFoto: Twitter PM

Publicado 15/08/2022 09:41

Rio - Um criminoso foi baleado após confronto com policiais do 16º BPM (Olaria), na noite desde domingo (15), na Rua Jaboti, esquina com Estrada do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte. Durante o tiroteio, uma mulher que estava no local também ficou ferida.

Segundo a corporação, uma equipe foi acionada para atuar em uma ocorrência de roubo na Estrada do Quitungo. Ao chegarem ao local, uma dupla de homens armados efetuou disparos contra os agentes, que revidaram.

Durante a ação, um dos suspeitos foi baleado e socorrido pelos policiais até o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O comparsa, no entanto, fugiu. Uma mulher que estava na região também foi baleada no braço e encaminhada para o mesmo hospital. Não há informações sobre o estado de saúde.

No local, os policiais apreenderam celulares, um revólver calibre 32 e um carro que estava com os suspeitos. A ocorrência foi encaminhada para a 22ª DP (Penha).