Moradores da região de Manguinhos recebem formação gratuita de encanador hidráulico

Moradores da região de Manguinhos recebem formação gratuita de encanador hidráulicoDivulgação

Publicado 15/08/2022 16:29

Rio - A Faetec, em parceria com a Águas do Rio, está disponibilizando cursos gratuitos de formação de encanador hidráulico para os moradores da região de Manguinhos. A iniciativa da ação tem como objetivo gerar oportunidades para moradores de comunidades, que terão condições de disputar uma vaga de trabalho em um mercado que está aquecido no estado do Rio de Janeiro.



“Nas próximas semanas terei conhecimento em hidráulica e me tornarei um profissional mais preparado para um mercado de trabalho que está crescendo muito”, afirmou Frankns Naim Alves, de 37 anos, que hoje participou da aula inaugural da primeira turma do curso de Encanador Hidráulico, na unidade de Manguinhos da Faetec. Morador de Ramos e com formação em elétrica e tecnologia, ele quer ser um dos profissionais responsáveis por ligar a rede de água formal às casas das pessoas, e contribuir para a universalização do acesso à água tratada no Rio de Janeiro, que vem sendo capitaneada pela Águas do Rio.



Frankns Naim e outros 24 alunos do curso terão aulas ao longo das próximas 10 semanas, de segunda a quinta, das 8h às 12h. Além de contribuir com vale alimentação e vale transporte, a Águas do Rio investiu R$ 300 mil em equipamentos como bombas, jogos de chaves, caixas de ferramenta e furadeiras. Os participantes desta primeira turma, que foram selecionados pela Faetec, terão acesso a todo o material necessário para se capacitarem e saírem prontos para entrar no mercado de trabalho.



De acordo com a gerente de RH da Águas do Rio, Ana Furtado, a proposta da concessionária é estender a parceria e seguir com o projeto em outras unidades da Faetec.

“A empresa tem em seu DNA o foco em qualificação e formação de mão de obra. Temos uma academia interna e trabalhamos com instituições como a FGV para que nossos colaboradores estejam em constante evolução. Agora temos esta parceria com a Faetec, que é especial para nós, pois tem a ver com responsabilidade social, outra vertente importante da Aegea, controladora da Águas do Rio”, explica Ana Furtado.



Aos 35 anos e disposta a mudar de área, após trabalhar com vendas, Ana Carolina Santos, é uma das duas mulheres que participam do curso. “Eu vi muitas mulheres nas ruas, realizando o cadastramento pela Águas do Rio, e isso foi mais uma coisa que me motivou a estar aqui hoje, além de qualificação, que é o que busco. Vejo que muitos trabalhos são voltados para homens, e quero ajudar a mudar isso, mas preciso estar qualificada. Nós somos tão capazes quanto eles”, afirmou.