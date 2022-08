Projeto Portinari chega à Biblioteca Parque da Rocinha - Gui Maia

Projeto Portinari chega à Biblioteca Parque da RocinhaGui Maia

Publicado 16/08/2022 12:56

Rio - A exposição "Portinari, Arte e Meio Ambiente", inspirada na obra de Cândido Portinari, chegou à Biblioteca Parque da Rocinha (BPR) nesta segunda-feira (15). A mostra, que é gratuita, ficará em cartaz até o dia 26, de segunda a sexta-feira, das 10h às 21h.



Para Danielle Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, a exposição tem como objetivo democratizar a cultura no território fluminense. “Nossas Bibliotecas Parques funcionam como importantes ferramentas de inclusão, potencializando a retomada da oferta de cultura e lazer para aqueles que mais precisam", acrescentou. A biblioteca da Rocinha integra a rede de equipamentos da Secretaria.



fotogaleria



A exposição garante acesso ao acervo de um dos principais artistas brasileiros de todos os tempos. Entre as 23 obras exibidas de Portinari, estão réplicas de quadros que marcam a história do Brasil, como "Floresta Amazônica", "Flora e Fauna Brasileiras", "Retirantes", "Pedra da Gávea" e "Praia de Ipanema". As reproduções são feitas através da técnica "Giclée", que é um processo de impressão das artes através de tinta.



A Biblioteca Parque da Rocinha fica Estrada da Gávea, 454.





História



Nascido em 1903, na cidade de Brodowski, interior de São Paulo, Cândido Portinari se mudou para o Rio de Janeiro aos 15 anos, onde se matriculou na Escola Nacional de Belas-Artes.



Através das suas obras, que englobam temas de caráter social, histórico e religioso do Brasil, Portinari alçou voo e conquistou projeção internacional, ganhando diversos prêmios na Europa e Estados Unidos. Entre suas obras mais famosas estão os painéis "Guerra e Paz" (1953-1956), que foram presenteados à sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque no ano de 1956.



Projeto Portinari



Em 1997 foi criado o Núcleo de Arte e Educação do Projeto Portinari, com o objetivo de democratizar o acesso às obras. Diante das inúmeras complexidades que envolvem a realização de uma exposição de obras originais, a iniciativai buscou, por meio de pesquisas, o conhecimento de tecnologias que pudessem conceder excelência na qualidade da impressão de réplicas das obras.