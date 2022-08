Ultraleve cai dentro de quintal de casa em condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira (15) - Divulgação

Ultraleve cai dentro de quintal de casa em condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira (15)Divulgação

Publicado 16/08/2022 12:05 | Atualizado 16/08/2022 12:37

Rio - Os dois homens feridos após a queda do ultraleve em uma casa na Barra da Tijuca , na tarde desta segunda-feira, tiveram alta na manhã desta terça-feira (16). Milton Augusto Loureiro Junior, de 77 anos, e Mauro Eduardo de Souza e Silva, de 55 anos, estavam internados nos Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

Militares do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), unidade regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Aeronáutica, estão fazendo diligências no condomínio Santa Mônica Residências, na Rua Josué de Castro, para descobrir as causas do incidente.

Segundo o órgão, nesta segunda (15), "foi realizada uma ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PU-SPX. Nesta ação, são utilizadas técnicas específicas, é realizada a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou por ela, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação".

Nesta terça-feira, o ultraleve ainda continuava na área externa da residência. Segundo o manual que regulamenta os procedimentos para investigação de acidentes aéreos, o local deve ser preservado "para a coleta de evidências, até a liberação da aeronave ou dos destroços tanto pelas autoridades aeronáuticas quanto por eventuais agentes de perícia criminal responsável pelas respectivas investigações".