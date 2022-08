Ingrid Calheiros é atual esposa de Bruno, com que teve uma filha - Reprodução/Redes Sociais

Ingrid Calheiros é atual esposa de Bruno, com que teve uma filhaReprodução/Redes Sociais

Publicado 16/08/2022 10:19 | Atualizado 16/08/2022 10:28

Rio - A esposa do goleiro Bruno Fernandes iniciou uma vaquinha online em que pede contribuições para ajudar o marido a pagar a pensão do filho Bruninho, de 12 anos, fruto do relacionamento com a modelo Eliza Samudio, assassinada em 2010. Na última quarta-feira (10), a 1ª Vara de Família de Cabo Frio determinou a prisão do jogador pelo atraso no pagamento. Nas redes sociais, Ingrid Calheiros contou que o ex-Flamengo deve R$ 90 mil."Nós tentamos acordo, nós tentamos plano de pagamento, nós tentamos um parcelamento, e nada foi aceito. Lembrando que ele é obrigado a pagar pensão, mas é impedido de trabalhar. Ele ficou preso por quase dez anos e ninguém acredita que ele não tem mais dinheiro, ninguém acredita que ele perdeu tudo para advogados, ninguém acredita que ele não tenha mais nenhum tipo de bem, de renda", diz a esposa na publicação.De acordo com Ingrid, somente o pagamento integral suspende o mandado de prisão de Bruno. Até o momento, a vaquinha já conseguiu R$2.834,82 com a ajuda de 99 apoiadores. Ainda no vídeo, a esposa diz que a iniciativa pode ter sido um "impulso" e um "erro", mas que é uma tentativa de ajudar o goleiro, com quem tem uma filha de 4 anos. O jogador também é pai de outras duas meninas fruto de seu primeiro casamento."Nós não temos esse dinheiro e eu não sei o que fazer. Eu só sei que eu tenho uma filha que depende muito do pai, ela só tem quatro aninhos. Bruno tem mais duas filhas, que também precisam dele. Eu venho aqui para contar com vocês. Você que é fã do Bruno, que conhece o Bruno e quer ajudar de alguma forma", completou a esposa do jogador.Atualmente, Bruno é goleiro na Série C do Campeonato Carioca, pelo Atlético Carioca, de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. No dia 4 de fevereiro deste ano, o jogador inaugurou uma loja de açaí, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. À época, ele chegou a publicar fotos recepcionando os clientes, mas os registros não aparecem mais em suas redes sociais.A modelo Eliza Samudio desapareceu em junho de 2010, quando tinha 25 anos, e seu corpo nunca foi encontrado. A jovem foi considerada morta pela Justiça e o goleiro, com quem ela tinha um relacionamento e um filho, Bruninho, foi apontado como o autor do assassinato. Bruno foi preso no mesmo ano. Na época, ele atuava pelo Flamengo.O jogador foi condenado em 2013 pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. As penas somadas chegaram a 20 anos e 9 meses de prisão. Em 2019, Bruno teve direito ao regime semiaberto, após ter cumprido o tempo necessário para progressão da pena, conforme previsto na Lei de Execuções Penais (LEP).