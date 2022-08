Isaías cumpriu 22 anos de sua pena em regime fechado - Divulgação

Rio - Isaías da Costa Rodrigues, o Isaías do Borel, condenado por tráfico de drogas, foi solto nesta segunda-feira (15) após receber o direito a liberdade condicional. Em decisão, a juíza Beatriz de Oliveira Monteiro, da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou que o criminoso vai passar a cumprir sua pena em prisão domiciliar, com argumento de que não há motivos para "prolongar injustificadamente o cumprimento de pena" em regime fechado.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio, o criminoso já cumpriu 84% da pena prevista. Ele ficará sob monitoramento eletrônico e, em caso de irregularidades, pode ser mandado novamente para a prisão.

Isaías do Borel foi condenado a mais de 40 anos de prisão e é considerado um dos maiores chefes do tráfico no Morro do Borel, na Zona Norte do Rio, durante a década de 1980, e apontado como o terceiro homem mais poderoso na hierarquia da facção Comando Vermelho. A pena soma suas oito condenações.

Ele ficou 22 anos na cadeia, até que em 2012 teve a liberdade condicional concedida. Mas um ano depois, em 2013, aos 52 anos, ele foi preso novamente. Na ocasião, ele teria trocado tiros com PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Borel e estava novamente no comando do tráfico na região. Na época, por ordem judicial, deveria manter distância de qualquer comunidade do Rio.

Ele estava preso no Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo Penitenciário de Gericinó, o Complexo de Bangu, na Zona Oeste.