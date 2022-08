A vítima apresenta hematomas e ferimentos pelo corpo devido as agressões sofridas pelo ex-namorado - Reprodução/TV Globo

Rio - Uma mulher denunciou ter sido agredida, estuprada e mantida em cárcere privado pelo ex-namorado em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (15).



Em depoimento, a vítima informou que o agressor foi até a casa do pai dela no domingo (14) com a desculpa de desejar um feliz Dia dos Pais. Ela afirma, no entanto, que ao entrar em seu carro para sair do local, foi surpreendida pelo agressor, que entrou no veículo e a agrediu. Ele a expulsou do volante e dirigiu até a casa dele, no mesmo bairro, onde continuou as agressões e a estuprou ao longo da noite.

De acordo com o delegado Flávio da Rosa Loureiro, a mulher conseguiu fugir e foi para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida à 30ª DP (Marechal Hermes), onde o caso foi registrado como estupro e lesão corporal. A vítima pediu medidas protetivas, que foram solicitadas pela polícia à Justiça.

Ainda conforme Loureiro, testemunhas serão ouvidas, bem como o autor das agressões. As investigações estão em andamento para esclarecer todos os fatos.