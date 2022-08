Disque denúncia pede informações sobre pastor acusado de violação sexual - Foto: Divulgação Disque Denúncia

Disque denúncia pede informações sobre pastor acusado de violação sexualFoto: Divulgação Disque Denúncia

Publicado 18/08/2022 09:24

Rio - O Portal dos Procurados, programa do Disque Denúncia, divulgou nesta quinta-feira (18), um cartaz para ajudar a Polícia Civil a localizar e prender Fábio Henriques de Jesus, de 46 anos, líder da Igreja Pentecostal Deus de Justiça, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Indiciado por importunação sexual, ele é considerado foragido da Justiça.

Segundo investigações da 36ª DP (Santa Cruz), o religioso teria esfregado seu órgão sexual em Nayara no momento em que ela estava com os olhos fechados, durante a oração. O fato teria acontecido na presença do filho da vítima, de 3 anos. Agentes realizaram diligências para encontrar mais vítimas e descobriram outras duas mulheres que relataram ter sido abusadas por Fábio. Contra o pastor, constavam outras três anotações criminais, todas envolvendo crimes sexuais.Em uma delas, no ano de 2014, ele teria abusado sexualmente da própria enteada, de 9 anos. Na ocasião, ele foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. Em outra denúncia, ocorrida em 2017, Fabio foi acusado de importunação sexual contra uma mulher, dentro de um ônibus. Ele ainda possui um inquérito em andamento, que apura um crime de estupro contra outras enteadas.Segundo o titular da 36ª DP, delegado Fabio da Silva Souza, "só por esse crime que ele responde agora, contra essa mulher, ele pode pegar até cinco anos de prisão, mas, com os crimes praticados ainda contra as crianças, a pena é muito maior”.