Polícia Militar realiza patrulhamento em ruas do Jacaré

Publicado 18/08/2022 08:03 | Atualizado 18/08/2022 09:11

Rio - Moradores foram acordados por intensas trocas de tiros, nesta quinta-feira (18), no Complexo do Alemão e no Engenho da Rainha. Os disparos vindos dos dois locais também puderam ser ouvidos por quem vive em bairros próximos à região, como Pilares e Inhaúma. Desde o início da manhã, a Polícia Militar realiza operações em diversas comunidades da Zona Norte da cidade e em municípios da Região Metropolitana no Rio.



No Complexo do Alemão, os disparos começaram por volta das 5h40, nas localidades do Relicário, Matinha e Canitar. "Acabei de ficar no meio do fogo cruzado, 'tô' tremendo da cabeça aos pés. Eu moro próximo ao Complexo do Alemão e sempre tem isso", contou uma moradora. "Espero que esses tiros 'passe' até a hora de eu ir trabalhar", pediu outra. "Área da Pedreira de Inhaúma, muitos tiros". "Eu 'to' em Pilares e (o confronto) está bem alto. Mas parece ser no Complexo do Alemão", disse mais um. Entretanto, a PM informou que não há confirmação de operação na região.



No Engenho da Rainha moradores relataram que estão com medo de deixar suas casas para irem trabalhar. "Muito tiro no Engenho da Rainha. Tiro parece que está dentro da minha casa. Sem poder sair pra trabalhar", lamentou uma pessoa. "Estou escutando tiros aqui do meu condomínio na Av. Dom Hélder Câmara. Não sei se é do Engenho da Rainha ou Jacarezinho ou Alemão", contou outro. "Eita que 'tá' puxado hoje, helicóptero e tiros logo cedo", disse um internauta.



@wmf_oficial tiroteio no engenho da rainha agora de manhã pic.twitter.com/Lm77NHQohe — Paulo Roberto Moreira (@Prmcorrea22) August 18, 2022

De acordo com a Polícia Militar, o 3ºBPM(Méier), com apoio de unidades subordinadas ao 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), realiza operação nas comunidades do Flexal e Juramentinho, nos bairros do Engenho da Rainha e Tomás Coelho, para coibir roubos de veículos e carga, prender criminosos e apreender armas. Até o momento, não há confirmação de prisão, apreensão ou feridos.



Na comunidade do Jacaré, o policiamento foi reforçado por policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque). No local, militares do Batalhão de Ação com Cães (BAC) prenderam um acusado de matar o policial civil Jorge Luiz do Nascimento , em junho deste, no bairro de Inhaúma. Junto com o criminoso, outros dois homens também foram detidos. Com eles, foram apreendidos três carros roubados e drogas. O caso foi encaminhado à 19ª DP (Tijuca).

Ainda na Zona Norte do Rio, policiais militares do 17ª BPM (Ilha do Governador), também com apoio do 1º CPA, atuam na comunidade da Vila Joaniza. As equipes pretendem coibir os roubos de veículos e carga, além de prender criminosos. Até o momento, não há informação de prisão ou apreensão. Já na Região Metropolitana, as operações acontecem em favelas dos municípios de Niterói, São Gonçalo e Duque de Caxias.



Na comunidade da Palmeira, no bairro do Fonseca, dois criminosos morreram durante um confronto com militares do 12ª BPM (Niterói). Com eles, duas pistolas, uma granada e dois rádios transmissores foram apreendidos. Ocorrência em andamento. Os policiais ainda atuam nos complexos da Engenhoca e do Santo Cristo, onde ainda não há informações de prisões ou apreensões.

Em São Gonçalo, as operações acontecem nas comunidades de Trindade, Buraco Quente e Três Campos, e em Duque de Caxias, na favela do Vai Quem Quer. Ainda não houve registro de apreensões ou prisões nessas localidades.

A Polícia Militar pede a colaborações da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.