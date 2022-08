Rio de Janeiro

Chefe do tráfico do Castelar é preso assistindo jogo no Maracanã

Marco Aurélio dos Santos Rocha, o 'Foka', é acusado por envolvimento em diversos homicídios na comunidade. Contra o criminoso haviam dois mandados de prisão

Publicado 18/08/2022 09:39 | Atualizado há 59 minutos