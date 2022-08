Eduardo Paes publicou uma foto da reunião com o gabinete de crise na manhã deste sábado - Reprodução / Redes sociais

Publicado 20/08/2022 14:02 | Atualizado 20/08/2022 14:43

Rio - O prefeito Eduardo Paes se reuniu com o gabinete de crise neste sábado (20). O assunto foi o ataque hacker que tirou do ar o Portal da Prefeitura. Já são seis dias sem acesso aos serviços do site, como a Nota Carioca, emissão do carnê do IPTU, emissão de multas, entre outros. Nesta manhã, o prefeito publicou uma foto da reunião nas redes sociais.

Na sexta-feira, a administração municipal informou que a equipe da IplanRio já tem o controle da gestão e de alguns sistemas de rede . Entretanto, os serviços ficarão fora do ar até que o ambiente digital esteja totalmente seguro. Com isso, o Portal da Prefeitura passou a mostrar um comunicado, informando sobre o ataque realizado na madrugada da última segunda-feira, dia 15.

"Estamos trabalhando para amenizar os transtornos causados aos cariocas e para que os nossos sistemas voltem à normalidade o mais rápido possível. Os dias em que o sistema está fora do ar não serão considerados dias úteis para fins de vencimento de tributos e nenhum contribuinte será prejudicado", informa o texto.

Até que o portal seja restabelecido plenamente após o ataque hacker na madrugada de segunda, a prefeitura divulgou que o endereço apresentará informações do município à população. A página contém a relação dos princípios serviços que estão impactados e as orientações ao cidadão.

Até o momento, as redes sociais estão sendo utilizados como os meios de informação da prefeitura. Ainda assim, alguns serviços estão sendo normalizados, como o Diário Oficial do Município. O caso é investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI).