Suspeito, que não teve a identidade revelada, é apontado como responsável pelas vendas dos produtos desviadosReprodução

Publicado 23/08/2022 08:50 | Atualizado 23/08/2022 09:32

Rio - Policiais civis da 75ª DP (Rio do Ouro) prenderam na tarde desta segunda-feira (22), no Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, um homem suspeito de integrar uma quadrilha de desvio de materiais hospitalares que seriam vendidos para os comerciantes locais.



A ação foi realizada em conjunto com agentes da 78ª DP (Fonseca), após informações recebidas através do Disque Denúncia. O suspeito não teve a identidade revelada.



De acordo com a denúncia, o material seria retirado do local na manhã desta segunda. Por conta disso, os agentes fizeram uma vigilância na região, na tentativa de flagrar a negociação e prender os envolvidos, contudo, a venda acabou não acontecendo. Então, os policiais seguiram até a residência do suspeito e encontraram parte do material furtado.