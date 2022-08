A mãe, Andrea Coutinho, está em estado grave e a filha, Ana Luiza, não resistiu aos ferimentos - Redes sociais

A mãe, Andrea Coutinho, está em estado grave e a filha, Ana Luiza, não resistiu aos ferimentosRedes sociais

Publicado 25/08/2022 13:30 | Atualizado 25/08/2022 16:12

Rio - Andrea Coutinho , de 48 anos, segue internada em estado grave, nesta quinta-feira (25), no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, cinco dias após o acidente. Ela ficou ferida e sua filha, Ana Luiza Coutinho, de 10 anos, morreu na colisão na Avenida Doutor Acúrcio Torres, em Piratininga, também em Niterói, no último sábado (20).

Andrea perdeu o controle e bateu em uma árvore. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A menina foi enterrada neste domingo (21), no Cemitério de Maricá, por volta das 14h.



De acordo com moradores da região, a árvore atingida por Andrea fica localizada depois de uma curva considerada perigosa da avenida, onde já ocorreram outros acidentes fatais.



"Infelizmente estamos contabilizando um acidente fatal por mês nessa curva da Avenida Acúrcio Torres. A curva está desnivelada, fazendo com que os veículos percam aderência. A tampa do bueiro existente está desnivelada em mais de dez centímetros do asfalto", disse um morador.