Litoral do estado do Rio é conhecido pelas belas praias - Foto: Divulgação

Publicado 25/08/2022 13:45 | Atualizado 25/08/2022 13:48

Rio - O Diário Oficial do Rio trouxe, nesta quinta-feira (25), a criação da Política Estadual de Turismo. Prevista na Lei 9811/22, de autoria do Poder Executivo, a iniciativa consolida estratégias para o planejamento e promoção do setor turístico nos municípios fluminenses, contribuindo para fomentar uma vocação natural do Estado. A nova política busca ainda divulgar o setor como fator de desenvolvimento econômico, social e sustentável.



Com parâmetros que consideram a cultura de cada região e a preservação ambiental, a Política Estadual de Turismo tem entre os seus diversos objetivos colaborar para a melhora da qualidade de vida da população, a inclusão social e a redução das desigualdades sociais e econômicas, por meio da geração de emprego, trabalho e renda.

Também são algumas das finalidades o incentivo ao desenvolvimento de estudos de oferta e demanda turística nas cidades e regiões e elaboração de planos municipais de turismo.



Com isso, o Governo impulsiona o setor e garante a gestão de recursos voltados à atividade turística. Também valoriza o patrimônio cultural e natural, respeitando as peculiaridades locais e proibindo os efeitos negativos sobre a vida das comunidades envolvidas.



A política contará ainda com o Sistema Estadual de Turismo, formado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e diversos órgãos, com o intuito de promover o desenvolvimento do setor de forma sustentável. Prevê ainda um centro de pesquisas para monitorar a atividade turística em solo fluminense por meio do Observatório do Turismo.