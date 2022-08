Febre maculosa é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, transmitida pela picada de carrapatos-estrela infectados - Divulgação/ PBH

Publicado 25/08/2022 15:29 | Atualizado 25/08/2022 15:55

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde de Valença divulgou, nesta quarta-feira (24), a morte de um homem de 56 anos por complicações de febre maculosa. O óbito ocorreu no fim de julho no Hospital Escola, no Centro do município no Sul Fluminense.

A doença, considerada rara, é transmitida pela picada do carrapato-estrela. De acordo com a secretaria, o homem era morador do distrito de Barão de Juparanã e trabalhava em uma propriedade rural. A suspeita é de que ele tenha contraído a doença no ambiente de trabalho.

A Secretaria de Saúde informou que, segundo especialistas, para desenvolver a doença é necessário estar em contato com o carrapato de seis a 10 horas. A doença tem cura, mas, para evitar complicações graves, é necessário que o tratamento se inicie logo após a manifestação dos primeiros sintomas.



Paralisia, inflamação do cérebro, insuficiência respiratória ou insuficiência renal são algumas das situações que podem colocar a vida do paciente em perigo. Uma das principais complicações da febre maculosa é a infecção do sistema nervoso central, causando encefalites, confusão mental, delírio, entre outros sintomas ligados ao sistema central.

Febre maculosa

De acordo com a Fiocruz, a febre maculosa uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser desde assintomática até casos graves com alta possibilidade de morte. No Brasil, os casos graves estão associados à infecção pela bactéria Rickettsia rickettsii, transmitida pelo carrapato-estrela.

Os sintomas são: febre alta, dores de cabeça, dores musculares, exaustão, hemorragia, náuseas e vômitos. Com a evolução da doença, é comum o aparecimento de manchas vermelhas, conhecidas como máculas, na pele do paciente.

A transmissão é feita pelo carrapato infectado, que precisa ficar preso na pele. Se a pessoa estiver com alguma ferida, o contágio pode acontecer no momento do esmagamento. Não há risco de transmissão de pessoa para pessoa.

O tratamento é realizado com uso de um antibiótico específico e de baixo custo, ingerido via oral. Porém, em pacientes mais graves, o remédio deve ser introduzido diretamente na veia. O paciente deve buscar ajuda médica o mais rápido possível. A partir do 7º dia de doença, a lesão torna-se, geralmente, irreversível e a morte é inevitável.

O grau de letalidade é considerado alto. Apesar da baixa frequência, a taxa de mortalidade é elevada por conta da agressividade da doença, além da falta de diagnóstico e de tratamento precoce. Segundo a Fiocruz, todas as mortes por febre maculosa nas últimas décadas no Rio de Janeiro tiveram diagnóstico inicial de dengue.

A principal forma de prevenção é evitar áreas infestadas por carrapato, principalmente de maio a outubro. Também é preciso ter um controle dos carrapatos em animais, como cavalo e cachorro, com o uso de carrapaticidas sob orientação de médicos veterinários. Se entrar em contato com a pele, o carrapato deve ser removido com rapidez e cuidado para não esmagá-lo.