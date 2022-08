Moradores empilharam pneus e atearam fogo na entrada das comunidades como forma de protesto - Reprodução do Twitter

Publicado 25/08/2022 15:00 | Atualizado 25/08/2022 16:03

Rio - Um grupo de moradores do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, fez um ato, no fim da manhã desta quinta-feira (25), após a morte de um jovem durante confronto na comunidade. Segundo relato de testemunhas, a vítima é Lucas Martins, de 22 anos, que trabalhava como entregador para uma lanchonete de Guadalupe.



Nas redes sociais, moradores defenderam que o jovem não tinha nenhum envolvimento com o crime. Ele foi atingido durante uma troca de tiros entre PMs e traficantes, no fim da noite desta quarta-feira, enquanto trabalhava.

Lucas chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos. Um outro homem, apontado como suspeito pela PM, também foi atingido durante a ação e encaminhado para a mesma unidade. O estado de saúde ainda não foi confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde.

Moradores empilharam pneus em ruas de acesso à comunidades que integram o complexo de favelas Reprodução Twitter



Os manifestantes chegaram a bloquear duas entradas das comunidades que integram o complexo de favelas. Pneus foram empilhados e incendiados na Estrada Rio do Pau, na Pavuna, e também na Estrada do Camboatá, em Guadalupe.



Em nota, a PM negou que houvesse uma operação sendo realizada no local. Segundo a corporação, uma equipe do 41º BPM (Irajá) faziam patrulhamento na Estrada do Camboatá, em Guadalupe, quando foram atacados por um bando armado. Os criminosos teriam disparado contra a viatura, que reagiu na sequência, iniciando um confronto.



"Após estabilizar o ambiente do confronto, encontraram dois suspeitos caídos ao solo e na sequência dos fatos, prestaram socorro", informou a corporação em nota.

Policiamento foi reforçado na região por conta dos confrontos ocorridos no fim da noite de quarta-feira Reprodução do Twitter



Na ação, foram apreendidas uma pistola calibre 9mm, um rádio comunicador, 995 saquinhos de cocaína, 642 trouxinhas de maconha, 103 pedras de crack e munições. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Por conta do confronto e da manifestação, o policiamento amanheceu reforçado na região, inclusive, com o uso de dois blindados da corporação.

Parentes e amigos estiveram no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro, no início da tarde para a liberação do corpo, mas não quiseram falar sobre o ocorrido.