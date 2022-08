Os jovens Samuel Kauã Simão da Silva, Karina Hevelyn da Silva, Maria Eduarda Ferreira de Figueiredo e Alessandra Vitória Costa das Chagas aprovados na seletiva do Balé Bolshoi - Foto: Divulgação/Instituto Vidançar

Os jovens Samuel Kauã Simão da Silva, Karina Hevelyn da Silva, Maria Eduarda Ferreira de Figueiredo e Alessandra Vitória Costa das Chagas aprovados na seletiva do Balé BolshoiFoto: Divulgação/Instituto Vidançar

Publicado 25/08/2022 15:41

Rio - A Escola Bolshoi, umas das principais do mundo, divulgou na manhã desta quinta-feira (25) a lista dos aprovados na seletiva para projetos sociais, realizada na última segunda-feira (22), na comunidade do Complexo do Alemão, na Penha, Zona Norte do Rio . Oito jovens, entre 110 candidatos de comunidades do Rio, foram selecionados para ingressarem na escola de dança: quatro do Projeto Vidançar, do Complexo do Alemão; dois do Instituto Verde Criando Vidas, do Engenho de Dentro, ambos na Zona Norte; um do Projeto Luar da Dança, de Duque de Caxias; e um do Instituto Mundo Novo, do município de Mesquita.

Um dos aprovados é o pequeno Samuel, de 9 anos, que faz parte do Projeto Vidançar, entidade que sediou a disputa. O menino não mora com os pais e é criado pela bisavó, dona Ivonete, que luta para conseguir a guarda definitiva do bisneto.



História parecida com a de Karina, 10 anos, outra selecionada, que ficou órfã junto com os irmãos após a perda dos pais, até que Maria Madalena, mãe do coração, adotou os quatro e luta para mantê-los estudando. Ambos os pequenos bailarinos, assim como as pequenas Alessandra (10) e Maria Eduarda (10), passaram pela primeira etapa da pré-seleção. Para ingressarem na escola russa, as crianças ainda passarão por uma fase de testes em Joinville, em outubro.

"Minha mãe morreu quando eu tinha oito anos, meu pai me trouxe de Campos e me abandonou com familiares no Complexo do Alemão e nunca mais voltou. Faço tudo pelas minhas três filhas e estou muito feliz que a Maria Eduarda tenha passado", disse Andreza, mãe da criança, emocionada.

O Teatro Bolshoi é uma das principais companhias de balé do mundo. Fundado em 1773, em Moscou, capital da Rússia, a escola projetou internacionalmente grandes nomes da dança clássica como Tchaikovsky, Rachmaninov, Gorsky, entre outros. No Brasil, existe apenas uma escola ligada à entidade que é localizada na cidade de Joinville, em Santa Catarina.

Segundo a coordenadora do projeto Vidançar, Ellen Serra, a instituição está lançando uma campanha para arrecadar fundos para comprar as passagens e arcar com as despesas com a viagem dos alunos e seus acompanhantes para Joinville.

Para quem quiser colaborar com a viagem dos pequenos bailarinos, a instituição divulgou um Pix para contribuição.

Chave: projetovidancar@gmail.com