Equipes do 16º BPM atuam nas comunidades do Quitungo e GuaporéReprodução/Google Maps

Publicado 26/08/2022 08:48 | Atualizado 26/08/2022 11:18

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta sexta-feira (26), operações em diferentes comunidades da Região Metropolitana do Rio. Na capital fluminense, equipes atuam nas favelas do Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina, na Zona Norte, e no Morro do Jordão, na Taquara, na Zona Oeste. Já na Baixada Fluminense, as ações acontecem nas localidades da Lagoa, no município de Magé, e no Parque das Missões, em Duque de Caxias.



Nas favelas da Zona Norte, a operação é realizada por policiais militares do 16º BPM (Olaria), com o apoio de outros batalhões, para apreender de armas de fogo e prender criminosos que atuam, inclusive, praticando roubos na região, além da retirada de barricadas. Ainda não há registro de prisões ou apreensões na região. Já no Morro do João, a operação é conduzida por militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), mas ainda não há informações de presos ou apreensões.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), uma unidade escolar precisou adiar o horário de entrada de alunos para garantir a segurança de todos por conta da operação no Quitungo e Guaporé. As demais unidades escolares da área estão abertas em atenção. Em nota, a Secretaria Muncipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Nilda Campos de Lima, que fica na região das comunidades, mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.



Já na comunidade da Lagoa, a ação é feita pelo 34º BPM (Magé), junto com o 3º Comando de Policiamento de Área (3ºCPA), para reprimir o tráfico de drogas e a realização de eventos clandestinos. Até o momento, não há relatos de presos ou material ilícito encontrado. Segundo a Prefeitura de Magé, por precaução e garantia da segurança dos alunos, usuários do sistema de saúde e funcionários, o funcionamento das unidades de saúde e educação da região foi suspenso.

No Parque das Missões, o 15º BPM (Duque de Caxias) foram apreendidos, até o momento, um carro, 250 pedras de crack e 180 trouxinhas de maconha. A ação pretende de coibir movimentações criminosas na região. A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.