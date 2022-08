Os Hawaianos são donos do hit 'Desenrola, bate, joga de ladin', que conta com quase 100 milhões de visualizações - Reprodução do Instagram

Publicado 26/08/2022 11:55 | Atualizado 26/08/2022 11:59





De acordo com Joabs Sobrinho, advogado de Vagner, a suposta ameaça teria ocorrido devido a uma decisão da Justiça do Rio, que determinou que o grupo pague a quantia de R$ 4,5 milhões aos ex-empresários por quebra de contrato.



Em um vídeo, que circulou em um aplicativo de mensagens, Diogo Silva de Oliveira, o Dioguinho, um dos integrantes do grupo, aparece dizendo que não pretende cumprir a determinação da Justiça, não vai pagar o valor estipulado a Vagner e que o mesmo não teria direito ao dinheiro conquistado por eles.



Segundo Joabs, o homem que aparece no fim do vídeo, dizendo: "Tá de mancada esse Vagner. Vai matar ele na favela", seria Gilberto Minilesk, irmão de Gugu Hawaiano, outro integrante do grupo. Por meio de nota, a defesa de Vagner alegou que ao ter acesso as imagens, decidiram prestar queixa.



