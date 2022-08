Participaram do programa 13 agentes de segurança socioeducativos masculino e feminino, uma pedagoga e dois alunos de direito da Universidade Estácio de Sá - Divulgação

Publicado 27/08/2022 08:43

Rio - A primeira edição do Programa de Desenvolvimento de Liderança, promovido pelo Departamento Geral de Ações Socioeducativas, certificou, nesta sexta-feira (26), 16 formandos, sendo 13 agentes de segurança socioeducativos masculino e feminino, uma pedagoga e dois alunos de Direito da Universidade Estácio. O curso teve início no último dia 15 e contou com carga horária total de 80h, dividas em dez aulas.



O programa é promovido pela Divisão de Capacitação Prática (Dicap) da Coordenação de Segurança e Inteligência (CSINT), do Departamento, vinculado à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc). Foram abordando temas abrangentes com instruções nas seguintes áreas: Gestão de Pessoas, Inteligência Emocional, Comunicação Eficaz, Negociação, Feedback, Gestão de projetos, Saúde Mental, Legislação para Gestores, entre outras.



"Unimos conhecimentos da academia com um corpo de instrutores especialistas, mestres e doutores, além de conhecimento das escolas de negócios (MBA) e das escolas de segurança pública que adaptaram o conhecimento para a realidade do sistema socioeducativo", explicou o agente de segurança socioeducativo da Divisão de Capacitação Prática (Dicap), Thiago Luiz dos Santos Chaves.



Segundo a Dicap, o programa tem como objetivo formar profissionais que entendam a inteligência emocional como pilar fundamental da liderança, além de aperfeiçoar as habilidades de comunicação e trabalho em equipe. Um dos diferenciais da formação é reforçar a importância da saúde mental na eficiência das equipes de alto desempenho e ter visão sistêmica da socioeducação em seus pilares: justiça, segurança, educação, saúde e assistência social.



"Esse é um tema essencial tanto para o sistema socioeducativo, quanto para o serviço público de maneira geral, porque um líder sempre faz a diferença e precisa estar disposto a ouvir e aprender cotidianamente", afirmou o diretor-geral do Degase Victor Poubel, que esteve presente na cerimônia. Poubel concluiu sua fala explicando que: "líderes não fazem imposições, eles motivam o seu time a fazer o que precisa ser feito e é isso que buscamos, pautar nossas ações em conhecimento acadêmico, prático, respeito e relações cada vez mais humanizadas".