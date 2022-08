Apesar de não ter reagido, bombeiro foi morto porque os criminosos teriam descoberto que se tratava de um militar - Divulgação/Portal dos Procurados

Apesar de não ter reagido, bombeiro foi morto porque os criminosos teriam descoberto que se tratava de um militarDivulgação/Portal dos Procurados

Publicado 27/08/2022 08:20 | Atualizado 27/08/2022 08:44



Rio - Familiares e amigos se despedem neste sábado (27) do bombeiro Carlos Eduardo Sant'Anna de Oliveira, de 43 anos, morto a tiros em Irajá, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (26). O sepultamento está previsto para 13h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. Colegas do Corpo de Bombeiros devem prestar uma homenagem ao sargento no enterro. O homem teria sido vítima de criminosos após ser reconhecido como militar durante uma tentativa de assalto.

O bombeiro foi atingido no peito e em um dos braços, mesmo não tendo reagiado à ação dos criminosos, que aconteceu na Rua Oliveira Álvares. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas encontrou Carlos Eduardo já sem vida. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que pretende analisar imagens de câmeras de seguranças para identificar os autores do crime.



Com a morte do bombeiro, sobe para 37 o número de agentes de segurança mortos em 2022, no Rio de Janeiro, sendo 23 da Polícia Militar; cinco da Polícia Civil; quatro da Marinha; um da Aeronáutica; um do Corpo de Bombeiros; um da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap); um do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase); e um da Guarda Municipal.

Portal dos Procurados pede informações para ajudar a prender bandidos envolvidos no crime Divulgação/Portal dos Procurados