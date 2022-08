Policial civil da 88ª DP (Barra do Piraí) jantava no restaurante no momento do assalto - (Imagem: Divulgação)

Publicado 27/08/2022 09:38 | Atualizado 27/08/2022 09:39

Rio - Um jovem de 22 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (26), após tentar assaltar um restaurante no Centro de Barra do Piraí, no Sul Fluminense. A prisão foi realizada por um policial civil da 88ª DP (Barra do Piraí), que jantava no estabelecimento.



Segundo o policial, o assaltante entrou no restaurante com o rosto coberto por uma touca, estilo balaclava, e caminhou direto para o caixa, onde anunciou o assalto. Ainda segundo o agente, ele teria empurrado violentamente a funcionária que trabalhava no local.



Percebendo a cena, o policial se identificou e deu voz de prisão ao criminoso, que tentou fugir, mas foi capturado e preso. O agente fez contato com a delegacia e solicitou apoio para transportar o assaltante e levá-lo até a unidade prisional.



De acordo com a Civil, o assaltante tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Agora, ele responderá por roubo, com a pena podendo chegar a 10 anos de prisão. Ele foi transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda, também no Sul do estado.