PMs apreenderam pistola com criminoso morto durante confrontoDivulgação/Polícia Militar

Publicado 27/08/2022 09:23 | Atualizado 27/08/2022 09:47

Rio - A Polícia Militar realiza, neste sábado (27), uma operação no Morro do Santo Amaro, no bairro do Catete, na Zona Sul do Rio. Desde o início da manhã de hoje, equipes do 2º BPM (Botafogo) atuam para coibir o crime organizado que domina a região. Até o momento, um bandido morreu e uma arma de fogo foi apreendida.

De acordo com a PM, os militares foram atacados a tiros durante a ação. Após confronto, um criminoso armado com uma pistola foi encontrado morto. A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.