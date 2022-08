Uma mulher que acompanhava a avó do menino Henry foi assaltada na porta do Instituto Penal Santo Expedito - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 27/08/2022 20:00 | Atualizado 28/08/2022 07:26

Rio - Uma cena insólita aconteceu na porta do Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, Zona Oeste, na tarde deste sábado (27). Enquanto aguardavam a soltura de Monique Medeiros, que teve a prisão revogada pelo Superior Tribunal de Justiça, uma mulher, que seria prima da professora, teve o celular furtado na entrada da unidade prisional.

Segundo testemunhas, a prima estava dentro do carro junto com a mãe de Monique, Rosângela Costa, quando um homem passou de bicicleta e pegou o telefone pela janela. A mulher, então, saiu do carro gritando por socorro e perseguindo o indivíduo, mas já tinha fugido do local. A cena aconteceu nas proximidades do 14º Batalhão da PM.



Pouco antes de a mãe e a prima de Monique chegarem à porta do presídio, um dos seus advogados, Thiago Menagé, esteve no local. Ele entrou e saiu rapidamente do presídio sem dar entrevistas e afirmou apenas que a saída de Monique da prisão só deve ocorrer depois que um alvará de soltura for assinado pelo juiz.