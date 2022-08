Movimentação na praia do Arpoador na Zona Sul do Rio de Janeiro - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 27/08/2022 16:20 | Atualizado 27/08/2022 16:34

Rio – O fim de semana no Rio de Janeiro foi iniciado, neste sábado (27), com céu ensolarado e parcialmente nublado a claro e sem previsão de chuva para a cidade. Entretanto, o tempo no Rio promete mudar, com a aproximação de uma frente fria, a partir da noite de domingo.

Segundo a previsão meteorológica do Alerta Rio, sistema de monitoramento da prefeitura, no decorrer dos próximos dias, os termômetros alcançam a máxima de 34 °C, enquanto a mínima será de 12 °C.

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca, que podem registrar ondas de 2,5 metros na orla do Rio. Segundo a Marinha, ela se iniciará às 21h de domingo e o término será às 21h de terça-feira, dia 30.

"Os acumulados mais significativos de chuva estão previstos para a madrugada e manhã de segunda-feira. Também temos previsão de ventos fortes já a partir da noite de domingo. Mas é importante ficar atento às atualizações das previsões para eventuais mudanças”, destaca a meteorologista do Alerta Rio, Christiane Nascimento.

Veja a previsão completa para a semana no Rio

Neste sábado, dia 27, a nebulosidade estará variada, com céu parcialmente nublado a claro e sem previsão de chuvas. A temperatura máxima será de °C e a mínima de 17°C.

Já no domingo, dia 28, devido à aproximação de uma frente fria à noite, haverá aumento de nebulosidade, com previsão de chuva fraca a moderada e ventos moderados a fortes. A previsão é de que os termômetros marquem 34°C de máxima e 18 °C de mínima.

Na segunda-feira, dia 29, o céu estará nublado a encoberto com chuva fraca a moderada ao longo do dia, com a passagem desta frente fria pelo oceano. Os ventos estarão moderados a fortes. Os moradores do Rio devem se preparar: as temperaturas devem cair dez graus, com a máxima atingindo apenas 24 °C e a mínima, 14°C.

Na terça-feira, dia 30, céu parcialmente nublado a nublado com previsão de chuva fraca a isolada durante a madrugada. A máxima será de 23°C graus e a mínima de 12°C graus.