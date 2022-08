Vitoria Regina da Costa Barbosa não resistiu aos ferimentos e morreu no local - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 27/08/2022 11:25 | Atualizado 27/08/2022 12:01

Rio - Uma jovem de 21 anos foi assassinada a tiros, na manhã deste sábado (27), no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo relatos que circulam nas redes sociais, Vitória Regina da Costa Barbosa estava em um bar na Rua Felipe Antônio Lopes Pinto, no bairro Jardim Xavantes, quando foi atingida por disparos de arma de fogo. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os bombeiros do quartel de Belford Roxo foram acionados para fazer a remoção do corpo da vítima. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 39º BPM (Belford Roxo) isolaram a área e acionaram a Polícia Civil, que realizou perícia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que vai fazer diligências para identificar a autoria e o que motivou o crime.