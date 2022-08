Monique Medeiros - Cleber Mendes / Agência O Dia

Monique MedeirosCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 27/08/2022 14:22 | Atualizado 27/08/2022 16:15

Rio - Leniel Borel, pai do menino Henry, se mostrou revoltado com a decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de soltar Monique Medeiros, acusada de matar o menino de quatro anos com o ex-companheiro, Jairo Souza Santos Junior, conhecido como Dr. Jairinho. A decisão foi tomada pelo ministro João Otávio de Noronha, do Supremo Tribunal de Justiça.



Por causa desta determinação, Monique pode ser solta a qualquer momento. Para o pai do menino, a decisão de libertar Monique foi arbitrária e monocrática.

Em entrevista ao O DIA, Leonel disse acreditar que Monique não tem as condições necessárias para aguardar o julgamento em liberdade. “Já existem decisões na primeira e segunda instâncias favoráveis à manutenção da prisão de Monique, que é uma criminosa. De repente, um ministro, de maneira unilateral, confessando inclusive que nem leu o processo, resolve colocá-la em liberdade. A sensação é de revolta, de impunidade, de que estamos em meio a uma barbárie”, desabafou Leniel.



O engenheiro ainda pontuou que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), entendeu que a professora deveria permanecer na cadeia. "Agora, através da minha assessoria de acusação, estou buscando que o Ministério Público de Terceira Instância se posicione junto ao STJ para reverter esta situação", explicou.



Relembre o Caso



Monique foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) de ser coautora do assassinato de Henry por permitir que Dr. Jairinho agredisse a criança. No laudo pericial aparecem vinte e três lesões, além da indicação de que Henry morreu em decorrência de hemorragia interna e laceração no fígado causadas por ação contundente.



Atualmente, Jairinho cumpre prisão preventiva na Cadeia Pública Pedrolino Oliveira, no Complexo Penitenciário de Gericinó. Ele é indiciado por homicídio triplamente qualificado. Por causa do crime, em 30/06/2021, a Câmara dos Vereadores determinou a cassação do mandato do político.



Na foto, pai de Henry , Leniel Borel Sandro Vox / Agência O Dia