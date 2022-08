Quinta da Boa Vista passa por reformas de revitalização desde maio deste ano - Divulgação / Seconserva

Quinta da Boa Vista passa por reformas de revitalização desde maio deste anoDivulgação / Seconserva

Publicado 29/08/2022 14:44 | Atualizado 29/08/2022 16:21

Rio - A Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio, passa por obras de revitalização desde maio e a previsão é de que todo parque esteja pronto até o dia 6 de setembro. De acordo com a Prefeitura do Rio, a ação faz parte da celebração do Bicentenário da Independência.

A Secretaria Municipal de Conservação está à frente das obras, que incluem a restauração de monumentos e a recuperação de diversos elementos do parque. O valor da reforma é de R$ 14,6 milhões. "Há mais de 30 anos que a Quinta não recebia uma revitalização desse porte", comentou a secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco.



Os alvos do reparo são: o jardim-terraço que fica diante do Museu Nacional, os quatro portões da Quinta e os monumentos (estátuas de D. Pedro II e da Imperatriz Leopoldina; Templo de Apolo; Gruta e Cascata; Pagode Chinês; Dólmens de Meditação; esculturas Canto das Sereias e Serpente; bustos de José Bonifácio, Auguste Glaziou e Nilo Peçanha) e os elementos em rocaille, como pontes, bancos e guarda-corpos.

A estrutura da Quinta também será reformada, como as calçadas, a pavimentação das vias internas e as grades do entorno, os banheiros, as quadras poliesportivas e de grama sintética, o campo de saibro, os bancos em concreto e o sistema de drenagem. Além disso, será implementada uma Academia da Terceira Idade, com equipamentos de ginástica.

A revitalização também incluiu a reestruturação do piso original do Portão da República, também chamado de Portão da Rótula, e dos nichos decorativos localizados na parte abaixo do Museu Nacional. Estes são feitos em rocaille, um trabalho decorativo de pedras, e simulam grutas. Eles estavam cobertos por tapumes desde o incêndio que atingiu o prédio do museu, em 2018.

Já o piso do Portão da República é de gnaisse, um tipo de rocha, e estava por baixo da área gramada. Originalmente na entrada da Alameda das Sapucaias, ele foi separado do restante do parque em 1992, quando a área total da Quinta foi reduzida e, para melhor escoamento do trânsito, criaram uma rótula, aterrando a área ao redor do portão para nivelar as vias.

Para marcar os 200 anos da Independência, será instalado um mosaico comemorativo aos pés da estátua de D. Pedro II, feito em pedras portuguesas pelos calceteiros da Secretaria de Conservação.

Já a Secretaria de Infraestrutura está executando obras de recuperação estrutural em uma das pontes da Quinta da Boa Vista. Além do reforço das fundações, as equipes realizam a recuperação estrutural da laje da ponte, com a substituição e adição de vigas metálicas.

A Rioluz trabalha na iluminação pública do parque, com a instalação de 75 luminárias históricas que ficarão espalhadas pelos 155 mil metros quadrados do parque, além da substituição de 171 lâmpadas amarelas por LED. A subconcessionária Smartluz também está implantando 70 postes de fibra que, de acordo com a prefeitura, são mais duráveis e resistentes às ações do tempo e substituindo outros 30 postes do parque, além da implantação de 4.500 metros de cabeamento subterrâneo para dar suporte a essa nova iluminação.

"A Quinta é um dos maiores parques urbanos em solo carioca e merecia um grande projeto de modernização da iluminação, preservando, é claro, o legado imperial dos postes e luminárias históricas", conta o presidente da Rioluz, Paulo Cezar dos Santos.