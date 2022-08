Na frente, o carro envolvido no acidente, enquanto ao fundo, é possível ver a vítima caída no chão - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 29/08/2022 15:49 | Atualizado 29/08/2022 16:30

Rio - Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro, no início da tarde desta segunda-feira (29), deixou uma mulher ferida na Avenida Presidente Vargas, no Centro, em frente ao prédio da Cedae. A vítima, que pilotava a moto, foi identificada como Tatiana M. Cunha, de 35 anos.



Tatiana teve ferimentos na testa e foi levada ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, pelo Corpo de Bombeiros, acionado por volta de 13h. Policiais militares do 4º BPM (São Cristóvão) também estiveram no local.

A motorista do carro, que não teve a identidade revelada, prestou socorro e aguardou ao lado da vítima a chegada dos bombeiros. Ela dirigia um carro branco que, com a pancada, teve a lataria próxima ao farol amassada.

O Centro de Operações Rio informou que não foram registradas retenções na pista. O caso foi encaminhado para a 6ª DP (Cidade Nova).