Daiana Chaves Cavalcante, de 36 anos, chora após receber alta do Hospital Federal de Bonsucesso. Ela estava internada há um mês e oito dias na unidade de saúdeSandro Vox/Agência O Dia

Publicado 29/08/2022 14:27 | Atualizado 29/08/2022 16:06

Rio - Após um mês e oito dias internada no Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), Daiana Chaves Cavalcante, de 36 anos, que acusa o cirurgião Bolívar Guerrero de mantê-la em cárcere privado, recebeu alta médica nesta segunda-feira (29). O médico equatoriano está preso desde o último dia 18 de julho no presídio Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8), no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste.



"Ela ainda precisa de cuidados. A ferida tem uma parte que ainda está superficial e precisa de cuidados, medicamentos. O Hospital de Bonsucesso fez contato com uma clínica da família próxima lá e essa clínica vai estar auxiliando durante a semana", explicou o advogado da vítima, Ornélio Mota.



Segundo ele, a defesa busca na Justiça recursos congelados do Hospital Santa Branca, em Duque de Caxias, para custear o tratamento em casa — Daiana foi mantida em cárcere privado pelo médico na unidade de saúde na Baixada Fluminense após complicações graves de um procedimento estético.

"A defesa está peticionando hoje após receber o laudo do médico, junto a quinta Vara Cível, onde corre o processo contra a clínica na reparação cível e contra o médico Bolívar. Vamos estar peticionando a juíza para que seja liberado ou disponibilizado parte de valores que foram bloqueados pela justiça", explicou. O advogado diz que, se liberados, os valores servirão para custear as despesas com homecare e psicólogos.