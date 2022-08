Os policiais apreenderam uma pistola e um rádio transmissor - PMERJ

Os policiais apreenderam uma pistola e um rádio transmissorPMERJ

Publicado 29/08/2022 15:38 | Atualizado 29/08/2022 15:46

Rio - Um suspeito ficou ferido após confronto com policiais do 16º BPM (Olaria), no início da tarde desta segunda-feira (29), em Brás de Pina, na Zona Norte.

De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento na região quando foram atacados por criminosos. O suspeito, não identificado, foi socorrido para um hospital da localidade. Com ele, foi apreendido uma pistola 9mm e um rádio transmissor.

A ocorrência ainda está em andamento.