Homem é preso após roubar farmácia no Leblon, na Zona Sul do Rio - Divulgação/PMERJ

Homem é preso após roubar farmácia no Leblon, na Zona Sul do RioDivulgação/PMERJ

Publicado 29/08/2022 14:50 | Atualizado 29/08/2022 16:19

Rio - Policiais do 2º BPM (Botafogo) prenderam, na manhã desta segunda-feira (29), um homem com tornozeleira eletrônica que havia roubado produtos de uma farmácia no Flamengo, na Zona Sul do Rio. Segundo informações da Polícia Militar, o criminoso, ao lado de outro comparsa, roubou produtos de higiene, como desodorante e enxaguante bucal. Em seguida, a dupla fugiu.



Agentes foram acionados e um dos assaltantes foi localizado minutos depois, próximo ao local do crime. Todos os produtos roubados também foram recuperados.

O criminoso, que não teve o nome divulgado, foi levado para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.