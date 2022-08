Confronto gera ferido no bairro de Realengo, Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 31/08/2022 09:16

Rio - Um homem foi ferido em confronto com policiais militares do 14ºBPM (Bangu) no bairro de Realengo, Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (30).

Os agentes estavam em deslocamento quando foram alvos de disparos na Rua Canaã, perto da comunidade do Batan. Após o confronto, um suspeito foi encontrado baleado. Com ele, foram apreendidos uma arma, uma granada, munições e entorpecentes.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi levado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer. Ainda não há informação sobre seu estado de saúde.

A ocorrência foi encaminhada à 34ªDP (Bangu).