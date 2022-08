Armas apreendidas pelo 17º BPM durante operação na comunidade Boogie Woogie, na Ilha do Governador - Divulgação/PMERJ

Armas apreendidas pelo 17º BPM durante operação na comunidade Boogie Woogie, na Ilha do GovernadorDivulgação/PMERJ

Publicado 31/08/2022 06:33 | Atualizado 31/08/2022 09:36

Rio - A Polícia Militar faz operação em comunidades da Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (31). Entre as elas estão as comunidades Boogie Woogie, na Ilha do Governador, Flexal e Juramentinho, ambos em Vicente de Carvalho.

Nas redes sociais, moradores disseram que acordaram com intensos tiroteios na proximidade do Juramentinho e reclamaram da segurança: "Tiroteio no Juramentinho população fica refém em casa!"; "Estamos largados sem o direito de ir e vim pra casa por causa desse tiroteio no Juramentinho".

Um blindado da PM também está no local:

Na Ilha do Governador, equipes do 17º BPM (Ilha do Governador) estão na região. Até o momento, dois homens foram presos. Um fuzil, uma pistola calibre 9 mm equipada com adaptador para submetralhadora, drogas e rádio comunicador também foram apreendidos.

Já nas comunidades da Flexal, JJ e Juramentinho, equipes do 3º BPM (Méier), com apoio de outras unidades do 1º CPA, atuam nas localidades. Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões nesta ação.



Escolas em atividades remotas por causa da operação

A Secretaria Municipal de Educação informou que quatro unidades escolares nas imediações da comunidade do Juramentinho prestam atendimento remoto, para garantir a segurança de alunos e funcionários, nesta manhã (31). A pasta lembrou ainda que a SME, em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, instituiu o Programa Acesso Mais Seguro em unidades localizadas em áreas de conflito.

O programa tem como objetivo mitigar riscos por meio de protocolos que são aplicados por professores, alunos e toda a comunidade escolar em situações de risco. Sempre que há uma situação de risco o protocolo é acionado.