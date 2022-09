Centro Cultural Cazuza, em Vassouras, foi criado em homenagem ao cantor - Divulgação

Viajar tem seus encantos assim como a arte. Alguns municípios do Estado do Rio de Janeiro foram berços de celebridades que fizeram história no país e no mundo, acolhendo também muitas delas, como Martinho da Vila, Cazuza, Dercy Gonçalves, Garrincha, Baden Power, Casimiro de Abreu, e tantos outros. Em homenagem aos seus cidadãos ilustres, há diversos espaços culturais e museus que contam a história dos artistas e cantores que viveram ou nasceram na região, como uma forma de manter a memória viva.

O cantor Cazuza, por exemplo, praticamente morava na cidade de Vassouras, localizado no Centro-Sul do estado do Rio. Em 2016, segundo a Prefeitura, a empresária Lucinha Araújo, mãe do cantor, restaurou um casarão adquirido em 1978, que funcionava como uma biblioteca na época, para inaugurar o Centro Cultural Cazuza. Ele é aberto ao público e funciona de segunda a sexta, além de feriados e fins de semana.

O espaço funciona como um dos principais prédios culturais do município, que além de receber uma

série de atividades culturais, tais como exposições, feiras e manifestações artísticas, tem um acervo que conta alguns itens do cantor, dentre eles indumentárias, prêmios e objetos pessoais que pode ser conhecido através de uma visita guiada gratuita.

A harpista e professora de música Cristina Braga, de 56 anos, acredita que é fundamental para a população e para os turistas, conhecer a história de ícones e artistas que fizeram o nome no país. "A arte é fundamental para uma região ter, valorizar e fomentar os seus artistas. Quantas pessoas viajam para ver a casa do Pablo Picasso, por exemplo, para entender como ele viveu?", questionou. "Para entender como viveu Beethoven, como ele fez tantas melodias, como vivia. Então, é fundamental pra construção da imagem de um país, de uma região, você ter a valorização dos seus artistas. A arte não é um produto que passa por portos, mas vai de coração para coração. Estamos sempre pensando em como vamos valorizar os artistas da nossa região", completou ela.

A casa onde nasceu o cantor e compositor Martinho da Vila, em Duas Barras, ganhou vida se transformando em um instituto em sua homenagem. Além de ser um local turístico, ele também abriga projetos sociais e beneficia alunos com diferentes atividades, como curso de alfabetização, teatro, artesanato, percussão, cavaquinho, dança de salão e banda de música.

Para quem estiver de visita no município de Santa Maria Madalena, que foi berço da artista humorista Dercy Gonçalves, e quer conhecer mais da história de vida da atriz, pode ir ao Museu Dercy Gonçalves, criado em sua homenagem.

Reinaugurado em 1996, em sua residência na Estrada do Bizzo, o museu abriga peças de acervo da atriz, incluindo trajes de cena e noite, chapéus, bolsas, perucas, sapatilhas, bijuterias, troféus e placas, quadros, diplomas e certificados, revistas, fotos, correspondências pessoais e outros objetos da famosa cidadã do município de Santa Maria. Ele retrata toda a vida da atriz quando menina. No salão principal, há uma exposição de brilho, que está representada nas roupas usadas em cena. Os outros dois cômodos são cobertos de fotos que retratam todos os filmes e várias passagens de sua vida. No quarto em que dormia, foi conservado o mobiliário da humorista, onde estão suas roupas de dormir e a réplica de um camarim.

O museu funciona todos os dias para o público. Quem tiver interesse de conhecer, é cobrada uma taxa de R$ 2 por pessoa.

Além do museu, a prefeitura do município também criou o Mausoléu Dercy Gonçalves no Cemitério Municipal. Ele foi projetado por Roberto Candineli e foi construído em 1991. A atriz e a sua mãe estão enterradas lá.

Mas as atrações em Santa Maria Madalena não pararam. Em 2004, foi inaugurado o “Monumento e o Portal da Fama Dercy Gonçalves”, na praça Coronel Braz, localizado no Centro da cidade. A principal atração da praça é uma estátua da atriz de quatro metros de altura, assinada pelo artista plástico Henrique Resende. A praça abriga também o Portal da Fama, inaugurado no aniversário de 97 anos de Dercy, e que marca a passagem dos 80 anos da fuga da menina Dolores de Santa Maria Madalena.



Para quem gosta de passear pelas praias de Maricá, em breve vão poder conhecer mais a cidade que foi. abrigo de tantas celebridades ilustres do nosso país, como a cantora Maysa. De acordo com a prefeitura, um projeto chamado Caminho das Artes, que incluirá um Circuito de Museus com as casas das cantoras Maysa e Beth Carvalho e a do antropólogo Darcy Ribeiro, está sendo desenvolvido. Ainda não há data definida para a inauguração e abertura à visitação do público. A antiga casa da cantora Maysa foi adquirida em julho de 2021 e passará por reformas para abrigar o museu.

No entanto, não são todas as cidades que possuem um trajeto cultural para que os turistas conheçam quem abrigaram. Conhecido como um dos maiores músicos brasileiros de sua época, Robert Baden Powell nasceu em Varre-Sai, interior do Rio. De acordo com a prefeitura de Varre-Sai, não há um memorial ou museu em homenagem ao cantor, apenas uma placa em sua antiga casa, que foi demolida para construir um comércio em seu lugar.